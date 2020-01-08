صحيفة تركية مناهضة لسياسة أردوغان تسلط الضوء على عنجهية النظام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على ممارسات رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، ونقلت تعليق من أتيلا كيات الفريق البحري المتقاعد، ، على الحكم على 70 من المتدربين السابقين بالقوات الجوية بالسجن المؤبد بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، والذى تساءل من خلاله ما ذنب الطلاب الشباب الذين انخدعوا لقادتهم وأطاعوا أوامرهم ثم يحكم عليهم بالسجن المؤبد.



وقال أتيلا كيات في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتير": أنتم (حكومة أردوغان) من عينتم قائد المدرسة الحربية جنرالًا، أنتم من أدخلتم الضباط التابعين لحركة الخدمة إلى المدارس العسكرية، ثم قلتم لقد خُدعنا، وما ذنب الطلاب الشباب الذين انخدعوا لقادتهم وأطاعوا أوامرهم كما يطالب القانون، جميعهم حكم عليهم بالسجن المؤبد، هل تنامون مرتاحين في فراشكم يا ترى؟.

Advertisements

ونقلت زمان تغريدة لحساب آخر علق على حديث أتيلا جاء فيها: لو كان الانقلاب قد نجح لكان هؤلاء الطلاب في الكلية الحربية الذين أطاعوا الأوامر والتعليمات قادة في المستقبل، فرد عليه الفريق البحري المتقاعد، أتيلا كيات قائلًا: "الجميع كان يعرف جيدًا أن الانقلاب لن يكون ناجحًا".

واستطردت زمان فى تقرير لها:"عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، شرع الرئيس رجب أردوغان في تصفية الجيش بشكل شرس، وعزل المئات من عناصره وقادته بحجة انتمائهم إلى حركة الخدمة التي يتهمها بتدبير انقلاب 2016 بدون أن يقدم دليلا مقنعًا، مما دفع البعض لاعتبار الانقلاب مدبرًا للتخلص من التيار المعارض لأردوغان في الجيش بالتوازي مع التضييق على المعارضين السياسيين".

جدير بالذكر أنه صدر يوم الجمعة الماضى حكما على 70 متدربًا سابقًا في سلاح الجو بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في انقلاب 15 يوليو 2016، فيما نجح أغلب هؤلاء في الفرار إلى خارج تركيا.