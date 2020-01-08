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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوموند: استعادة الجيش الليبي لـ"سرت" خطوة مهمة لتطهير البلاد من الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن سيطرة الجيش الليبي على مدينة سرت خطوة مهمة لقائده المشير خليفة حفتر نحو تطهير البلاد من الإرهابيين.
وأشارت إلى أن للمدينة دلالة رمزية واستراتيجية، لكونها كانت معقلاً لتنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا.
وتابعات الصحيفة الفرنسية أن استعادة الجيش الليبي تلك المدينة نقطة تحول في الصراع المستعر منذ عام 2011، وخطوة نحو تطهير البلاد من الإرهابيين والمليشيا المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز سراج.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن لمدينة سرت أهمية استراتيجية ورمزية، واستعادتها بمثابة إنجاز كبير للجيش الوطني الليبي، موضحة أن رمزية تلك المدينة تعود لكونها كانت معقل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قبل الاستيلاء عليها من قبل المليشيا الموالية لفايز السراج.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن سرت منطقة جغرافية تفصل بين برقة (شرق) وطرابلس (غرب)، وتصل إلى مدينه مصراتة الساحلية الواقعة على بعد 250 كم إلى الغرب، وهي مقر القوة العسكرية الرئيسية التابعة للسراج في طرابلس
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