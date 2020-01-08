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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. 668 مصاباً بإطلاق الرصاص خلال العام المنصرم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت إدارة هيئة مستشفى ذمار العام، إن المستشفى استقبل خلال العام المنصرم، نحو 82 ألف مريض، من مختلف مناطق محافظة ذمار.
وذكر الدكتور محمد عبدالملك الغشم، رئيس هيئة مستشفى ذمار العام، أن المستشفى أجرى أكثر من 3,755 عملية جراحية خلال العام نفسه.
وتابع الغشم أن عدد حالات الحوادث المرورية والإصابات بإطلاق النار والحريق، بلغ 1,442، منها 381 إصابة بحادث مروري، و668 إصابة بإطلاق الرصاص، و199 إصابة بالحريق، و578 إصابة بحوادث جنائية مختلفة.
ويعد مستشفى ذمار العام، وهو مستشفى حكومي، من أهم المستشفيات في محافظة ذمار
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