مجلة فرنسية: أردوغان يروج لمشروع العثمانيين الجدد لتحقيق أطماعه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

رأت مجلة "فالور أكتويل" الفرنسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يروج لمشروع العثمانيين الجدد، لتحقيق أطماعه والسطو على ثروات شرق المتوسط.



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وتحت عنوان "كيف تقوم تركيا بالمناورة للحصول على ثروات المتوسط وتوسيع نطاق نفوذها"، قالت المجلة الفرنسية إن حنين أردوغان إلى الخلافة العثمانية، وخطاباته الشعبوية لإثارة القوميين من حزبه (العدالة والتنمية) يجعله يشن حملات عسكرية، طمعاً في ثروات المنطقة.

ووصفت رغبة أردوغان في "استعادة الخلافة العثمانية بحلول عام 2024" وفقاً لمخططاته، بعد مائة عام من انهيارها، محاولة بائسة لتوسيع "العمق الاستراتيجي" لبلاده في المستعمرات العثمانية السابقة، تحت ستار "الدفاع عن المسلمين" و"الأقليات التركية" المضطهدة.

وبينت المجلة الفرنسية أن اعتبار الرئيس التركي تنظيم الإخوان الإرهابي بمثابة "خليفة المستقبل"، يؤكد أهدافه الإمبريالية من خلال استعادة موطئ قدم في الولايات العثمانية السابقة (قبرص واليونان والعراق وسوريا وليبيا وتونس)