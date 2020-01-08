شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. زلزال يضرب محافظة بوشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 وقع زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، فجر الأربعاء، في محافظة بوشهر الإيرانية التي تضم محطة نووية.

وذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، في بيان، أن الزلزال وقع فجر الأربعاء في مدينة برازجان التابعة لبوشهر. Advertisements وأوضح المركز أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات تحت سحط الأرض. هذا ولم يصدر بعد توضيح مفصل عن السلطات الإيرانية حول ما إذا كان الزلزال قد تسبب بأضرار مادية وبشرية. وتقع بالقرب من برازجان محطة بوشهر النووية

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