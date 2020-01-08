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التلفزيون الإيراني يزعم مقتل 80 شخصا بالهجمات الصاروخية على أهداف أمريكية بالعراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

التلفزيون الإيراني يزعم مقتل 80 شخصا بالهجمات الصاروخية على أهداف أمريكية بالعراق

متابعات_الخليج 365

زعم التلفزيون الإيراني أن 80 قتيلا قضوا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.

 

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ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.

 

 وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على الهجمات الإيرانية أنه يُجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق.

 

وتعليقا على الخسائر في القاعدة العسكرية في العراق، قال ترامب: "كلّ شيء على ما يرام حتى الآن"

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