إتش بي تقدم اللاب توب Elite Dragonfly بمعرض CES

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت شركة إتش بي النقاب عن اللاب توب Elite Dragonfly الجديد القابل للتحويل خلال فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيجاس الأمريكية

وتروج الشركة الأمريكية لجهازها الجديد من خلال الاعتماد على موديل الجيل الخامس 5G من شركة كوالكوم ومعالجات إنتل من الجيل العاشر i3 و i5 و i7.

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وبالنسبة للذاكرة الداخلية تتوفر للمستخدم إمكانية الاختيار بين 128 و2 تيرابايت، ويضم جهاز اللاب توب الجديد منفذي Thunderbolt ومنفذ HDMI-1.4 ومنفذ USB-3.1 من الجيل الأول، مع دعم تقنية LTE وشبكة الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.

ويزخر اللاب توب Elite Dragonfly الجديد من إتش بي بشاشة قياس 3ر13 بوصة وبدقة وضوح 4K (3840 x 2160 بيكسل) وتبلغ درجة السطوع 1000 نيت مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 95%، وتتمتع الشاشة اللمسية بحماية زجاج الجوريلا Gorilla Glass 5.

ويمتاز اللاب توب الجديد بتصميم نحيف للغاية لا يتعدى 61ر1 سم، ويبلغ وزنه واحد كيلوجرام تقريبا، ويشتمل على كاميرا بدقة HD وأربعة سماعات استريو وميكروفون من شركة "بانج آند أولفسن"، وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 24 ساعة.

ولم تفصح إتش بي عن أسعار اللاب توب Elite Dragonfly الجديد.