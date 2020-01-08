السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت السفارة الروسية في طهران صباح اليوم الأربعاء أنها غير متأكدة مما إذا كان مواطنون روس قد لقوا حتفهم ضمن ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من العاصمة الإيرانية.
و ذكر متحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني أن جميع ركاب وطاقم طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، لقوا حتفهم.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت صباح اليوم الأربعاء تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية في طهران غير متأكدة من وجود رعايا روس على متن الطائرة المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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