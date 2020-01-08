السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كييف - واس
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كل ركاب وأفراد طاقم طائرة البوينغ 737، التابعة لشركة الخطوط الأوكرانية، والتي تحطمت صباح اليوم بعيد إقلاعها من طهران قتلوا.
وأعطى المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، فاسيل كيريليتش، معلومات مماثلة لوكالة فرانس برس، معلنا أنه بحسب الأرقام الأولية أن هناك 168 شخصا على متن الطائرة التي كان يفترض أن تقوم برحلة بين طهران وكييف.
كانت هذه تفاصيل خبر كييف تؤكد مقتل كل ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية إثر تحطمها في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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