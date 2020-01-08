كييف تؤكد مقتل كل ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية إثر تحطمها في طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كييف - واس

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كل ركاب وأفراد طاقم طائرة البوينغ 737، التابعة لشركة الخطوط الأوكرانية، والتي تحطمت صباح اليوم بعيد إقلاعها من طهران قتلوا.

وأعطى المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، فاسيل كيريليتش، معلومات مماثلة لوكالة فرانس برس، معلنا أنه بحسب الأرقام الأولية أن هناك 168 شخصا على متن الطائرة التي كان يفترض أن تقوم برحلة بين طهران وكييف.