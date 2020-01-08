بعد استهداف القواعد الأمريكية بالعراق.. خامنئي يصف ما حدث بـ «الصفعة».. وروحاني: «سنقطع أرجل واشنطن من المنطقة»

علّق المرشد الأيراني علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، على الضربات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، فجر اليوم الأربعاء.

وفي كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، وصف خامنئي الهجوم على القواعد العسكرية الأمريكية بـ "الناجح"، مؤكداً أن "إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها".

وأضاف المرشد الإيراني أن قاسم سليماني "كان شجاعاً ومقداماً، وكان يضع نفسه في الصف الأول ويتحدى المخاطر"، مؤكداً أنه أحبط مخططات الولايات المتحدة في العراق، وهزم مخططاتهم في لبنان وسوريا والعراق.

وأضاف خامنئي أن ما حدث الليلة الماضية كان "صفعة على وجه أمريكا"، مطالباً "القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة فوراً"، مشيرأً إلى أن الوجود الأمريكي "مصدر الفساد في المنطقة".

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من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في بيان له اليوم، إن الولايات المتحدة نجحت في قطع يد قاسم سليماني، إلا أن الرد الإيراني سيكون أقوى وأكثر إيلاماً.

وأضاف روحاني، في كلمة نقلها التليفزيون الإيراني، أن طهران ستقطع أرجل الولايات المتحدة في المنطقة كلها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، فجر اليوم الأبعاء، استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق، إحداهما في الأنبار والأخرى في أربيل، وذلك رداً على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي أغتيل يوم الجمعة الماضي في العراق.

وأوضح الحرش الثوري، في بيان أن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعاً حساساً في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار غرب العراق.

وأشار إلى أنه قتل 80 جندياً أمريكياً وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، بينما قال البنتاجون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.