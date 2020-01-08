أعلن وزير الخارجية الاوكراني ​فاديم بريستايكو​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن ​طائرة​ البوينغ 737 التي تحطمت قرب ​طهران​ فجر اليوم والت قتل كل ركابها، كانت تقل 82 ايرانيا و63 كنديا، بالإضافة الى 11 ​اوكرانيا​ و10 سويديين واربعة افغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أوكرانيا: الطائرة التي سقطت كانت تقل 82 إيرانيا و63 كنديا 11 اوكرانيا و10 سويديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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