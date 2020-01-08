أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية ​أنغريت كرامب كارنباور​ ان "​المانيا​ تدين بشدة الاعتداء الايراني باطلاق ​صواريخ​ على قواعد تؤوي جنودا اميركيين في ​العراق​". وقالت في حديث لشبكة "ايه ار دي"، "لقد تبين أنه من الضروري الان الا ندع هذه الدوامة تتفاقم أكثر" موضحة انه يعود "قبل كل شيء الى الايرانيين عدم التسبب بتصعيد جديد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الألمانية دعت الايرانيين عدم التسبب بتصعيد جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.