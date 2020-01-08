التايمز: لا يمكن استبعاد هجوم بريطاني على إيران

لفتت ​صحيفة التايمز​ في ​تقرير​ بعنوان "لا يمكن استبعاد هجوم بريطاني على ​إيران​"، الى ان ​وزير الدفاع البريطاني​ بن ولاس رفض بالأمس استبعاد ضربة بريطانية على إيران، وقال إن مقاتلات وطائرات ​مروحية​ وضعت في حالة تأهب في ​الشرق الأوسط​.

واوضحت أن ولاس قال في مجلس العموم إن ​بريطانيا​ أخلت العاملين غير الضروريين من ​بغداد​ وسط توتر متزايد في المنطقة عقب مقتل ​سليماني​. وأوضح ولاس أمام مجلس العموم الاجراءات الدفاعية التي اتخذتها ​الحكومة​ لحماية المواطنين البريطانيين والمصالح البريطانية في ​الخليج​.

وقال إنه تم نقل المسؤولين العسكريين والمدنيين البريطانيين من المنطقة الخضراء في بغداد إلى منطقة التاجي، التي تبعد 17 ميلا إلى ​الشمال​، وتتمع بحماية أفضل.