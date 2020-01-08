ظريف: كل شيء انتهى ولا نسعى للتصعيد وأميركا لن يكون لها أي مستقبل بالمنطقة

لفت وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، إلى أنّ "إيران ضربت القاعدة الأميركية في العراق انتقامًا لمقتل اللواء قاسم سليماني"، مشدّدًا على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لن يكون لها أي مستقبل في المنطقة، ودماء سليماني ونائب قائد هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس ستقطع رجل الولايات المتحدة من المنطقة".
وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "الولايات المتحدة ستتلقّى ضربات أكثر إيلامًا إذا لجأت إلى التصعيد"، مبيّنًا أنّ "الثأر من أميركا هو طردها من المنطقة، وهجماتنا الأخيرة هي صفعة لواشنطن، وردّنا هو دفاعي وشرعي وضمن القوانين الدولية".
وأكّد ظريف أنّه "كان علينا الرد على الضربة الأميركية ومقتل سليماني، وانتهى كل شيء ولا نسعى إلى التصعيد"، مشيرًا إلى أنّ "حول الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشخاص يتميّزون بالجهل والغرور، ونتمنّى أن يكونوا قد تلقوا الدرس بضربتنا".
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