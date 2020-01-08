الخارجية الإيرانية عزّت في ضحايا الطائرة الأوکرانية‌ المنکوبة

أعرب المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، عن أسفه لحادثة سقوط الطائرة الأوکرانية قرب مدينة ​طهران​، معبّرًا عن عميق تعازيه في ضحايا الحادثة. ولفت إلى "أنّنا نتقدّم بخالص تعازينا للشعب الإيراني وللحكومة والشعب الأوکرايني ولذوي الضحايا الّذين فَقدوا أرواحهم في هذا الحادث". وكانت قد سقطت طائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران باتجاه كييف، وأعلن المتحدث باسم المطار "مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية وهم 167 راكبًا، کان 140 منهم إیرانیین و9 من أفراد الطاقم".

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