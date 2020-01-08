الخارجية الصينية: تفاقم التوتر في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

علّقت ​وزارة الخارجية الصينية​ تعليقا على الصراع الأميركي الإيراني،داعية جميع الفرقاء إلى " التحلي بضبط النفس وتفاقم التوتر في ​الشرق الأوسط​ ليس في مصلحة أحد".

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