المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: مصممون على مواصلة طريق سليماني بكل قوة

أكّد المتحدث باسم قوات ​الحرس الثوري​ الاسلامي الإيراني أنّ "جند ​الإسلام​ وقوات حرس ​الثورة​ مصمّمون على مواصلة طريق ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ و​شهداء المقاومة​ كافّة، بكلّ قوّة".

ولفت في تصريح صحافي، على هامش مراسم دفن سليماني، إلى أنّ "عمليّات حرس الثورة استهدفت فجر اليوم قواعد أميركيّة تتّسع لأربعة آلاف ​عسكري​ أميركي، وتضمّ تجهيزات عسكريّة متطوّرة.

وكان قد اغتيل كلّ من سليماني ونائب رئيس هيئة "​الحشد الشعبي​" في ​العراق​ ​أبو مهدي المهندس​ وعدد من رفاقهما، في هجوم جوّي أميركي ب​طائرة​ مسيّرة، أثناء خروجهما من مطار بغداد فجر يوم الجمعة الماضي.