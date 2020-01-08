المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: مصممون على مواصلة طريق سليماني بكل قوة

أكّد المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الاسلامي الإيراني أنّ "جند الإسلام وقوات حرس الثورة مصمّمون على مواصلة طريق اللواء قاسم سليماني وشهداء المقاومة كافّة، بكلّ قوّة".
ولفت في تصريح صحافي، على هامش مراسم دفن سليماني، إلى أنّ "عمليّات حرس الثورة استهدفت فجر اليوم قواعد أميركيّة تتّسع لأربعة آلاف عسكري أميركي، وتضمّ تجهيزات عسكريّة متطوّرة.
وكان قد اغتيل كلّ من سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما، في هجوم جوّي أميركي بطائرة مسيّرة، أثناء خروجهما من مطار بغداد فجر يوم الجمعة الماضي.
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