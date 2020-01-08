عقيص لباسيل:يرجى ترجمة كلامك حول تحييد لبنان عن الصراع الاقليمي الى طلب رسمي من الحليف

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب جورج عقيص إلى انه "من الكلام الإيجابي لوزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ بالامس: لا نريد ل​لبنان​ ان يتأثر بالصراع الإقليمي، ولا نحتمل احتمالية الحرب فوق ​الأزمة​ المالية"، طالبا "ترجمة هذا الكلام الى طلب رسمي من الحليف، من موقع الوزير باسيل والضغط بهذا الاتجاه وتحويله من مجرد تمنيات الى واقع. ‏اقدم معالي الوزير ونحن معك!",

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