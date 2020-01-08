لفت رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "شعار النأي ب​لبنان​ عن الأحداث الإقليمية أو ما يسمى ​النأي بالنفس​ الذي ورد في البيانات الوزارية على مدى سنوات كانت قيمته بقيمة الحبر الذي كتب به"، متسائلا: "هل تقوم ​الحكومة​ المقبلة بتفعيل هذا الشعار كي نتفرغ لقضايانا الداخلية ؟ في الانتظار".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: هل تقوم الحكومة المقبلة بتفعيل شعار النأي بالنفس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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