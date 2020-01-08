قوى الأمن عممت صورة موقوف فار من نقطة حراسة مستشفى في زحلة

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، بناءً لإشارة ​القضاء​ المختص، صورة :موقوف فارّ من نقطة حراسة أحد المستشفيات في منطقة زحلة، ويُدعى: "م. أ." (مواليد 1995، سوري) بجرم مخدّرات".

وطلبت في بلاغ، من الّذين تعرّفوا إليه، "الحضور إلى مخفر زحلة في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 802022/08 للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأنّ كلّ مواطن يُساهم في إلقاء القبض عليه، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقًا للقانون".