قوى الأمن عممت صورة موقوف فار من نقطة حراسة مستشفى في زحلة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بناءً لإشارة القضاء المختص، صورة :موقوف فارّ من نقطة حراسة أحد المستشفيات في منطقة زحلة، ويُدعى: "م. أ." (مواليد 1995، سوري) بجرم مخدّرات".
وطلبت في بلاغ، من الّذين تعرّفوا إليه، "الحضور إلى مخفر زحلة في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 802022/08 للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأنّ كلّ مواطن يُساهم في إلقاء القبض عليه، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقًا للقانون".
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