اللواء عثمان استقبل السفيرة السويسرية مونيكا شمودز كيرغوز

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ في مكتبه بثكنة المقر العام، ​السفيرة السويسرية​ في ​لبنان​ مونيكا شمودز كيرغوز، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.

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