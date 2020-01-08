اعادة فتح الطرقات التي تراكمت عليها الثلوج في مناطق المتن العليا

عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على جرف ​الثلوج​ التي تراكمت على الطرقات في مناطق ​المتن​ العليا،ذلك لتأمين حركة سير المارة بالمركبات وسيراً على الأقدام.

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