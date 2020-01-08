عماد الحوت: لا احد يستطيع ان ينكر دور قاسم سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية

اشار النائب السابق عماد الحوت الى ان المواجهة الشاملة ستحصل في المنطقة، ولفت الى ان هناك جهات متضررة من التصعيد تعمل على التسوية بين اميركا وايران. ولفت الى انه لا يوجد تشاور بين الجماعة الاسلامية والحكومة التركية، بينما هناك تشاور مع حركة حماس.
واكد الحوت في حديث تلفزيوني، ان رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية يعبر عن القضية الفلسطينية وليس عن حماس، وردة فعله كانت تجاه دور يقوم به قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بدعم المقاومة الفلسطينية، مؤكدا انه لا احد يستطيع ان ينكر دور قاسم سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية. واكد ان ما بعد اغتيال سليماني ذهبت المنطقة الى مكان اخر.
ولفت الى ان المقاومة الفلسطينية لا مصلحة لها ان تجعل نفسها جزء من محور، لانها تمثل قضية محورية هي القضية الفلسطينية، والافضل ان يلتف الجميع حولها وليس العكس، لان القضية الفلسطينية تجمع الجميع. وشدد على ان دور الاميركي في المنطقة مرفوض، وهو داعم لاسرائيل كما استنزف قدرات وطاقات المنطقة العربية، وخروج القوات الاميركية من المنطقة هو مطلب سابق وحالي ومستقبلي.
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