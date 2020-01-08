الراعي استقبل وفداً من "موارنة من أجل لبنان"

استقبل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ وفدا من "تجمّع موارنة من اجل ​لبنان​" ضم المحاميين ​بول يوسف كنعان​ و​نصري لحود​، حضرا لتهنئة غبطة البطريرك بالأعياد المجيدة. وقد اكد الوفد على مواقف البطريرك الراعي لجهة ضرورة تشكيل ​حكومة​ بأسرع وقت تكون قادرة على العمل، وشرح للبطريرك ما يقوم به التجمّع على الصعيد الاجتماعي، طارحا امامه افكاراً عدة ومبادرات، وأخذ الوفد بركة البطريرك الماروني في شأنها.

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