الرئيس عون أجرى مع رامبلينغ جولة أفق تناولت التطورات الراهنة والعلاقات اللبنانية- البريطانية

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، سفير بريطانيا لدى ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​، وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات المحليّة والإقليميّة الراهنة والعلاقات اللبنانيّة - البريطانيّة.

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