النشرة: الأمطار الغزيرة أدت الى تفجر الينابيع في منطقتي جرجوع واللويزة

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية أن الأمطار الغزيرة أدت الى تفجر الينابيع في منطقتي جرجوع واللويزة في اقليم التفاح، حيث تدفقت المياه في مجرى نهر الزهراني الذي فاض على جابينه، كما ارتفع مسنوب نهر الليطاني نتيجة الأمطار الغزيرة.
ويخيم على منطقتي النبطية واقليم التفاح جو من البرد القارس بعدما تندت درجة الحرارة كما يلامس الضباب الكثيف المرتفعات الجبلية، ووجه الدفاع المدني نداءات للسائقين للقيادة بحذر تخوفا من حوادث السير والإنزلاقات.
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