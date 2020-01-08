النشرة: الأمطار الغزيرة أدت الى تفجر الينابيع في منطقتي جرجوع واللويزة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن ​الأمطار​ الغزيرة أدت الى تفجر الينابيع في منطقتي ​جرجوع​ و​اللويزة​ في ​اقليم التفاح​، حيث تدفقت ​المياه​ في مجرى ​نهر الزهراني​ الذي فاض على جابينه، كما ارتفع مسنوب ​نهر الليطاني​ نتيجة الأمطار الغزيرة.

ويخيم على منطقتي النبطية واقليم التفاح جو من البرد القارس بعدما تندت درجة الحرارة كما يلامس ​الضباب​ الكثيف المرتفعات الجبلية، ووجه ​الدفاع المدني​ نداءات للسائقين للقيادة بحذر تخوفا من ​حوادث السير​ والإنزلاقات.