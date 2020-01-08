زلينسكي حذر من أي تكهنات بعد تحطم الطائرة الاوكرانية قرب طهران

حذر الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ اليوم من أي تكهنات بشأن ​تحطم طائرة​ ركاب أوكرانية قرب ​طهران​ أدى إلى مقتل 170 شخصا على الأقل.

اضاف في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "أطلب من الجميع عدم إطلاق تكهنات ونظريات غير مؤكدة بشأن التحطم"، فيما قطع عطلة في ​سلطنة عمان​ عائدا إلى ​أوكرانيا​.

وأكد الرئيس الاوكراني في وقت سابق عدم نجاة أي شخص من تحطم الطائرة قائلا إن "كل ركاب وأفراد طاقم" طائرة البوينغ 737 "قتلوا".

يذكر انه قتل نحو 170 شخصا في تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية.