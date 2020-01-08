كوبيتش: إبقاء لبنان من دون حكومة فعالة وذات مصداقية هو عمل غير مسؤول بشكل متزايد

شدّد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، على أنّ "في ظل الأوضاع والتطورات في المنطقة، إنّإبقاء لبنان من دون حكومة فعّالة وذات مصداقيّة هو عمل غير مسؤول بشكل متزايد".

وحثّ في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، القادة على "التحرّك من دون أي تأخير".