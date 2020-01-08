شدّد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، على أنّ "في ظل الأوضاع والتطورات في المنطقة، إنّإبقاء لبنان من دون حكومة فعّالة وذات مصداقيّة هو عمل غير مسؤول بشكل متزايد".
وحثّ في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، القادة على "التحرّك من دون أي تأخير".
كانت هذه تفاصيل خبر كوبيتش: إبقاء لبنان من دون حكومة فعالة وذات مصداقية هو عمل غير مسؤول بشكل متزايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.