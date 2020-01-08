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قتلى وجرحى بانفجار قوي قرب البرلمان الصومالي في مقديشو

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أفادت وسائل إعلام صومالية عن سقوط قتلى في ​انفجار​ وقع بالقرب من ​البرلمان الصومالي​ بالعاصمة ​مقديشو​.

واشار موقع "غاروي" الصومالي الى إن "دوي انفجار كبير وقع بمحيط منعطف "سيدكا" بالقرب من البرلمان، أعقبه صوت ​إطلاق نار​ كثيف".

وذكر راديو "مستقبل" أن الانفجار ناتج عن انفجار سيارة، فيما أشار موقع "غوبجوغ" إلى أن الانفجار "خلف خسائر"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وكالة الاستخبارات و​الأمن​ القومي الصومالية، اليوم الإثنين الماضي، أن بلدا أجنبيا خطط ل​تفجير​ مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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