قتلى وجرحى بانفجار قوي قرب البرلمان الصومالي في مقديشو

أفادت وسائل إعلام صومالية عن سقوط قتلى في ​انفجار​ وقع بالقرب من ​البرلمان الصومالي​ بالعاصمة ​مقديشو​.

واشار موقع "غاروي" الصومالي الى إن "دوي انفجار كبير وقع بمحيط منعطف "سيدكا" بالقرب من البرلمان، أعقبه صوت ​إطلاق نار​ كثيف".

وذكر راديو "مستقبل" أن الانفجار ناتج عن انفجار سيارة، فيما أشار موقع "غوبجوغ" إلى أن الانفجار "خلف خسائر"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وكالة الاستخبارات و​الأمن​ القومي الصومالية، اليوم الإثنين الماضي، أن بلدا أجنبيا خطط ل​تفجير​ مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا.