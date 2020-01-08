سفارة أوكرانيا بطهران: سقوط الطائرة سببه عطل فني في المحرك وفقا للمعلومات الأولية

أعلنت ​السفارة​ الأوكرانية في ​طهران​ أن سقوط الطائرة الاوكرانية سببه عطل فني في المحرك، مستبعدة فرضية تعرضها لعمل إرهابي.

وأشارت السفارة الأوكرانية لدى طهران، إلى أن 9 من الركاب الذين قتلوا في تحطم الطائرة أوكرانيون.

من جهتها، أشارت منظمة الطوارئ الإيرانية، إلى أن 145 راكبا على متن الطائرة الأوكرانية يحملون الجنسية الإيرانية، وأن الطائرة تأخرت ساعة واحدة عن موعد إقلاعها.

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وكان التلفزيون الإيراني اعلن أن حريقا في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها. وأعلنت مؤسسة الطيران الإيرانية في بيان، أن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.

وأضاف البيان أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا، بينهم 70 رجلا و81 امرأة و15 طفلا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن مقتل جميع الركاب جراء تحطم الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.