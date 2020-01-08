خامنئي يصف الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالناجح:نحن أمام جبهة واسعة لكننا سننتصر

وصف قائد ​الثورة الإسلامية​ في ​إيران​ الإمام السيد علي الخميني الهجوم الصاروخي على ​قاعدة عين أسد​ ب​العراق​ بـ"الناجح". وشدد على ان "الشعب الإيراني جاهز لمواجهة الغطرسة ونحن أمام جبهة واسعة لكننا سننتصر. واعترف بأن الرد الإيراني على قتل سليماني غير كاف.

وخلال لقائه حشدا من أهالي مدينة قم المقدسة، لفت إلى ان "لقاء اليوم يأتي في ظروف مهمة جداً وصانعة للتاريخ ويجب أن يكون الماضي مصباحا للمستقبل".

وأوضح ان "شهيدنا قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ لم يكن شجاعا فقط بل أيضا مقداما يضع نفسه في الخط الأول ويتحدى المخاطر"، مشددا على ان " إيران لديها القدرة والاستعداد للرد على أي عدوان". ولفت إلى انه "يجب ان لا نعتمد فقط على قوتنا العسكرية فقط، هذه القوة تكون فعالة عندما تكون مستندة على الإيمان والغيرة الدينية".

ورأى خامنئي ان "أميركا تحاول إزاحة حزب الله من لبنان لمصلحة إسرائيل ولكن الحزب هو يد لبنان وعينه".

من جهة أخرى، اعتبر خامنئي ان "استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سيمهد الطريق للهيمنة الأميركية".