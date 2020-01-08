دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بومبيو: سليماني لم يكن في بغداد في مهمة دبلوماسية

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني لم يكن في مهمة دبلوماسية ذات طبيعة سلمية في بغداد عندما قتلته الولايات المتحدة في ضربة جوية الأسبوع الماضي.

وتساءل بومبيو أمام الصحفيين "هل هناك أي خلفية تشير إلى احتمال، ولو من بعيد، أن ... قاسم سليماني كان متوجها إلى بغداد لأداء مهمة سليمة؟"

وأضاف "نعلم أن ذلك ليس صحيحا".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)