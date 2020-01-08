أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوى في 7 سنوات بعد هجوم إيراني على قوات أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

صعدت أسعار الذهب بما يصل إلى 2% اليوم الأربعاء، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، مع مسارعة المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية.

وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8% إلى 1585.80 دولار للأوقية. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% إلى 1589.30 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج يان، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، ”المخاوف من عدم التيقن ومزيد من التصعيد في هذه المواجهة العسكرية تدفع أسعار الذهب للصعود.

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وأضافت للوكالة أن "هذه (الهجمات الإيرانية) تغذي حتما الطلب على الملاذات الآمنة، وليس الذهب فحسب بل الين أيضا، بينما تتعرض الأسهم لبيع كثيف".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2056.01 دولار للأوقية في وقت سابق من المعاملات بفعل استمرار شح المعروض، لكنه كان منخفضا 0.3% في أحدث سعر فوري له عند 2045.08 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.8% إلى 18.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر أيلول عند 18.85 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.1% إلى 970.25 دولار.