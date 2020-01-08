إسرائيل تعقد اجتماعا اليوم على خلفية التوترات المتسارعة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية اجتماعا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني أن المجلس سيعقد اجتماعا عند الثانية من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لبحث آخر التطورات في المنطقة.

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هدّد الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء بضرب "إسرائيل" و"حكومات حليفة" للولايات المتحدة في المنطقة، وذلك إثر إطلاقه صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق في قصف قال إنّه نفّذه انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وقال الحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام الإيراني، في بيان "ننصح الشعب الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من المنطقة منعاً لوقوع المزيد من الخسائر ولعدم السماح بتهديد حياة المزيد من العسكريين الأمريكيين بسبب الكراهية المتزايدة للنظام" الأمريكي.

وأتى التهديد الإيراني بعيد إعلان البنتاجون أن إيران أطلقت فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخاً" على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل "الردّ" على هذه الضربة.