البورصات الخليجية تتراجع بعد الضربة الإيرانية لقوات أمريكية في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-وكالات:
تراجعت أسهم دبي 1.2% في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء وتراجعت بقية أسواق الخليج في رد فعل لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعدما اطلقت إيران صواريخ على أهداف أمريكية في العراق، بحسب وكالة رويترز.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2%، بينما هبطت الأسهم الكويتية 1.1% والبورصة السعودية 0.57%.
وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعد جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قُتل في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في الثالث من يناير.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "افتراضنا الأساسي أنه سيستمر تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن عند مستوى محدد بعناية لتفادي إرغام الطرف الآخر على شن عمل عسكري شامل".
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