بعد 20 يومًا من البحث.. العثور على جثة شاب في ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تكثف مباحث سوهاج جهودها، اليوم الأربعاء، لكشف غموض العثور على جثة شاب في ترعة نجع حمادي "الرئيسية"، بناحية كوم العرب دائرة مركز طما.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، بعثور عدد من الأهالي بناحية قرية كوم العرب على جثة شاب في ترعة بذات الناحية.

جرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى طما المركزي، وتبين أن الجثة لـ "ا. أ" في العقد الثالث من العمر، ويقيم قرية كوم العرب، وأنه مبلغ بغيابه عن المنزل منذ حوالي 20 يومًا، ويعاني من مرض نفسي.

حرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.