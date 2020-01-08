كردستان العراق: لا خسائر جراء القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية بأربيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أربيل- (د ب أ):
أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء عدم تسجيل أية خسائر جراء القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية في أربيل.
وقالت الوزارة، في بيان، قبل قليل، إنه" لا توجد أي خسائر لا مادية ولا بشرية جراء القصف الإيراني على القاعدة الأمريكية في أربيل"، دون المزيد من التفاصيل.
يذكر أن اجتماعا مشتركا بين الرئاسات الثلاث في الإقليم سيعقد لمناقشة الأوضاع في المنطقة وخاصة بعد القصف الإيراني.
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