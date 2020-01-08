بريطانيا تدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية عراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- ( د ب أ ):
أدانت بريطانيا اليوم الأربعاء الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ومن بينهم أفراد بريطانيون .
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله "ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف - بما في ذلك القوات البريطانية".
وأضاف الوزير البريطاني "نحن نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة ، وانتهاج سياسة عدم التصعيد على نحو عاجل، بدلاً من ذلك ".
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