بريطانيا تدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية عراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- ( د ب أ ):

أدانت بريطانيا اليوم الأربعاء الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ومن بينهم أفراد بريطانيون .

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله "ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف - بما في ذلك القوات البريطانية".

وأضاف الوزير البريطاني "نحن نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة ، وانتهاج سياسة عدم التصعيد على نحو عاجل، بدلاً من ذلك ".