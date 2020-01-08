وزير الخارجيّة الإيراني: أيّام القوّات الأمريكيّة في الشرق الأوسط معدودة

وكالات- أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أن أيام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط "أصبحت معدودة"، وشدد على أن هذه القوات "غير مرحب بها".

وفي مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، الثلاثاء 7 جانفي 2019، قال ظريف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يحترم القانون الدولي"، و"على استعداد لارتكاب جرائم حرب"، في إشارة ربما إلى تهديد الرئيس الأمريكي باستهداف مواقع ثقافية إيرانية إذا ما تعرضت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لهجمات إيرانية.

واعتبر ظريف أن الولايات المتحدة انتهكت ثلاثة مبادئ بمقتل قاسم سليماني، وقال :"لقد انتهكت الولايات المتحدة ثلاثة مبادئ: السيادة العراقية، والاتفاق الذي أبرمته مع العراق، وقد حصلوا على رد من البرلمان العراقي ... كما انتهكوا مشاعر الناس، وسوف يحصلون على رد من الناس".

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وأكد ظريف أن "الغارة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني عمل عدواني ضد العراق وهجوم مسلح ضد إيران".

وشدد "سنرد بشكل متناسب وليس بشكل غير متناسب. لأننا ملتزمون بالقانون. نحن لسنا خارجين على القانون مثل الرئيس ترامب".

وقال وزير الخارجية الإيراني إنه "على الولايات المتحدة أن تستيقظ على هذا الواقع وهو أن سكان هذه المنطقة غاضبون".