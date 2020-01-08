إيران / 35 قتيلا و48 جريحًا في تدافعٍ خلال جنازة قاسم سليماني في مسقط رأسه

وكالات- لقي 35 شخصا مصرعهم فيما أصيب عشرات آخرون، إثر التدافع الشديد خلال تشييع جثمان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في كرمان جنوب شرقي إيران.
ونقل التلفزيون الإيراني اليوم، الثلاثاء 7 جانفي 2019، أن "35 شخصا توفوا، فيما أصيب 48 آخرون، بسبب التدافع الشديد أثناء تشييع جثمان سليماني في كرمان".
ووصل، صباح اليوم، جثمان قاسم سليماني إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران لدفنه.
وعرض التلفزيون الإيراني الرسمي، لقطات على الهواء مباشرة يظهر فيها الآلاف في شوارع كرمان، يشيعون سليماني.
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