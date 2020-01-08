مجلس الشورى الإيراني يتبنّى قانونًا يعتبر كل القوّات الأمريكيّة "إرهابيّة"

وكالات - إعتمد مجلس الشورى الإيراني اليوم، الثلاثاء 7 جانفي 2020، بشكل طارئ قانونا يعتبر القوات الأمريكية "إرهابية"، على خلفية إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد الجمعة الفارط .
وأقر النواب قانونا يعتبر القوات الأمريكية المنتشرة في القرن الإفريقي إلى آسيا الوسطى مرورا بالشرق الأوسط، "إرهابية".
وأدرج النص وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وكافة القوات الأمريكية وكل شخص مرتبط بإغتيال سليماني في إطار هذا التصنيف.
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