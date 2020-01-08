مجلس الشورى الإيراني يتبنّى قانونًا يعتبر كل القوّات الأمريكيّة "إرهابيّة"

وكالات - إعتمد مجلس الشورى الإيراني اليوم، الثلاثاء 7 جانفي 2020، بشكل طارئ قانونا يعتبر القوات الأمريكية "إرهابية"، على خلفية إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد الجمعة الفارط .

وأقر النواب قانونا يعتبر القوات الأمريكية المنتشرة في القرن الإفريقي إلى آسيا الوسطى مرورا بالشرق الأوسط، "إرهابية".

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وأدرج النص وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وكافة القوات الأمريكية وكل شخص مرتبط بإغتيال سليماني في إطار هذا التصنيف.