صورة.. الإمارات تدعو لتهدئة التوترات المزعجة وخفض التصعيد بالمنطقة

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى تهدئة التوترات المزعجة وخفض التصعيد بالمنطقة، بعد استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، وفقًا لروسيا اليوم. ونشر قرقاش تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن "خفض التصعيد يعتبر أمرا حكيما وضروريا في نفس الوقت"، مشددا على ضرورة انتهاج "مسار سياسي يقود نحو الاستقرار". فيها أن "خفض التصعيد يعتبر أمرا حكيما وضروريا في نفس الوقت"، مشددا على ضرورة انتهاج "مسار سياسي يقود نحو الاستقرار". Advertisements وجاءت تصريحات قرقاش بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق. أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق. ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

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