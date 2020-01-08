مؤسسة الطيران الإيرانية تكشف عن جنسيات ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أفادت مؤسسة الطيران الإيرانية اليوم الأربعاء بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت المؤسسة أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا، بينهم 70 رجلا و81 امرأة و15 طفلا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة. راكبا، بينهم 70 رجلا و81 امرأة و15 طفلا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن حريقا في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها.

وأعلن التلفزيون الإيراني، مصرع 180 شخصا، جراء تحطم طائرة أوكرانية، بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.



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