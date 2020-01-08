الإمارات: لا نتوقع عجزًا في إمدادات النفط بعد الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية

توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، عدم تعرض إمدادات النفط لنقص، بعد مهاجمة إيران لقوات أمريكية في العراق، معربًا عن أمله في ألا يحدث المزيد من التصعيد في المنطقة،

وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المزروعي، قوله "إن سوق النفط تتلقى حاليًا إمدادات جيدة، وإن الإمارات لا تتوقع

نقصًا في الإمدادات، ما لم يحدث تصعيد كارثي في المنطقة، وهو ما لا يتوقعه".وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، اليوم، بعد أن هاجمت إيران قوات أمريكية في العراق رداً على ضربة أمريكية قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً الأسبوع الماضي.