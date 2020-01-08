بريطانيا: قواتنا في الشرق الأوسط اتخذت "إجراءات عاجلة"

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن القوات البريطانية "على أهبة الاستعداد" للمساعدة في الشرق الأوسط، في أعقاب تصاعد التوترات مع إيران، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال والاس - في تصريح نقلته صحيفة (ديلي تلجراف) البريطانية اليوم الأربعاء إن الحكومة البريطانية اتخذت "إجراءات عاجلة"

لحماية رعاياها ومصالحهم في منطقة الخليج، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار.



وأضاف أن تحديد ما إذا كان قرار اغتيال سليماني غير قانوني أم لا يرجع إلى الولايات المتحدة، مشيرا

إلى أنه كان من الجلي أن هنالك حالة دفاع عن النفس.



وأخبر وزير الدفاع البريطاني - نواب مجلس لعموم (البرلمان) - بأن لندن أرسلت فريقا صغيرا من قواتها إلى المنطقة لتوفير مزيد من الوعي الظرفي والمساعدة في التخطيط للطوارئ في إطار التخطيط الحذر.



وتابع قائلا: "لا يريد أيّ منا أن توتر الصراع، أود أن يتعرض مواطنونا وأصدقاؤنا وحلفاؤنا للخطر".

