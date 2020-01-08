زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات، اليوم الأربعاء، منطقة تبعد نحو 50 كيلومتراً عن محطة بوشهر النووية الإيرانية كما أفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل.

وقال المعهد الأميركي على موقعه الإلكتروني، أن الزلزال الذي حدد على عمق 10 كيلومتراً ضرب منطقة بجنوب شرق برازجان عند الساعة 3.19 ت ج.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية من جهتها، أن الزلزال شعر به في بوشهر، موقع المحطة النووية الوحيدة في إيران.