جونسون يعلن رغبته في إبرام اتفاق تجارة حرة "سريعاً" مع أوروبا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء، برغبة حكومته في إبرام اتفاق تجارة حرة "سريعاً". بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مكتب جونسون أن رئيس الوزراء مهتم بإبرام هذا الاتفاق بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضحت أن ذلك سيأتي خلال أول اجتماع بينهما منذ تولي فون دير لاين منصبها وفوز جونسون في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

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وأشارت الوكالة إلى أن جونسون سيبلغ فون دير لاين بأنه يرغب في إبرام "اتفاق تجارة حرة طموح، لكن دون أن يستند ذلك إلى إلزام بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي.