[ تحطم طائرة ركاب أوكرانية ومقتل جميع ركابها بعد إقلاعها من مطار ايراني ]

أعلنت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.



وقالت الوكالة، إن أسباب سقوط الطائرة يعزى إلى مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران وعلى متنها 180 شخصا.



هذا وأكد "علي كاشاني" مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الأمام الخميني الدولي، في تصريح لوكالة أنباء فارس، بأن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ وسقطت بعد إقلاعها من مطار الأمام متجهة إلى العاصمة كييف.



وأشار إلى أن الطائرة سقطت في منطقة "برند" القريبة من المطار في جنوب غرب طهران، متوقعا أن يكون خللا فينا وراء سقوطها.



وفي وقت لاحق أعلن التلفزيون الإيراني، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

