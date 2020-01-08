بالفيديو: معلومات عن مقتل 180 راكباً بتحطم طائرة اوكرانية بصاروخ ايراني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يناير 2020 10:14 صباحاً - مشاركة قالت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، إن طائرة أوكرانية على متنها 180 شخصا سقطت فوق العاصمة الإيرانية، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها، مضيفة أن “الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، سقطت بعيد إقلاعها من مطار مطار الإمام الخميني في طهران، بسبب مشكلات فنية”. المزيد من الأخبار Advertisements البنتاغون يؤكد الهجوم الإيراني على قاعدتين في العراق بالفيديو: الحرس الثوري يستهدف قواعد أميريكية في الأنبار وأشارت معلومات ان الطائرة اسقطت عن طريق الخطأ اثناء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق. وكشفت التقارير الاولية عن ان سرعة الطائرة توقفت فجأة، ما يعني انها انفجرت ما يرجح انها اصيبت عن طريق الخطأ بصاروخ بالستي اطلق من ايران على قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق. المصدر سكاي نيوز

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