كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تويتر" يغلق حساب مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق موقع "تويتر"، حساب مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

يذكر أن علي الحسيني الخامنئي، هو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الحالي، ومن المرجعيات الدينية الشيعية في إيران.

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وكان الرئيس الثالث بعد أبو الحسن بني صدر ومحمد علي رجائي من سنة 1981 م إلى 1989 م. وفقًا لموقعه الرسمي، ولقد اعتقل ست مرات؛ قبل منفاه، لمدة ثلاث سنوات في عهد محمد رضا بهلوي.

في عام 2012، اختارته مجلة فوريس في قائمة 19 شخصية مؤثرة (أكثر نفوذًا) في العالم. صدر عنه فتوى أنّ إنتاج وتخزين واستخدام أسلحة نووية في الإسلام ممنوع.